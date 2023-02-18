حبس شخص لحيازته كيلو حشيش بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام بقصد الاتجار فيها بدائرة القسم.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان حال تواجده بذات الناحية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى .