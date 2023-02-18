حبس شخصين سرقا حقيبة يد سيدة أثناء سيرها بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم سرقة إحدى السيدات حال سيرها مترجلة بدائرة قسم شرطة البساتين وخطف حقيبة اليد خاصتها بداخلها هاتف محمول ، مبلغ مالى ، مشغولات ذهبية.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف واقعة سرقة حقيبة يد سيدة أثناء سيرها بمنطقة البساتين ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات المتنوعة.

تم ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما ، لإرتكابهما واقعة سرقة إحدى السيدات حال سيرها مترجلة بدائرة قسم شرطة البساتين وخطف حقيبة اليد خاصتها بداخلها هاتف محمول ، مبلغ مالى ، مشغولات ذهبية وتم إعادة المسروقات .