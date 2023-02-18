حبس 6 اشخاص سرقوا سقالات ونوافذ معدنية بالإكراه من مالك شركة بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس ٦ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كمية من السقالات والنوافذ المعدنية بالإكراه من مالك شركة مقاولات وسائق والمحملة على سيارة قيادة السائق بدائرة قسم شرطة المعصرة بإستخدام سيارتين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف واقعة سرقة كمية من السقالات والنوافذ المعدنية بالإكراه من مالك شركة مقاولات وسائق والمحملة على سيارة قيادة السائق بدائرة قسم شرطة المعصرة بإستخدام سيارتين ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات المتنوعة.

حيث تم ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من السقالات والنوافذ المعدنية بالإكراه من مالك شركة مقاولات وسائق والمحملة على سيارة قيادة السائق بدائرة قسم شرطة المعصرة بإستخدام سيارتين وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمخزن خرده ملك أحد المتهمين .