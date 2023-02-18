عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 6 اشخاص سرقوا سقالات ونوافذ معدنية بالإكراه من مالك شركة بالمعصرة

حبس
حبس

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس ٦ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كمية من السقالات والنوافذ المعدنية بالإكراه من مالك شركة مقاولات وسائق والمحملة على سيارة قيادة السائق بدائرة قسم شرطة المعصرة بإستخدام سيارتين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف واقعة سرقة كمية من السقالات والنوافذ المعدنية بالإكراه من مالك شركة مقاولات وسائق والمحملة على سيارة قيادة السائق بدائرة قسم شرطة المعصرة بإستخدام سيارتين ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات المتنوعة.

حيث تم ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من السقالات والنوافذ المعدنية بالإكراه من مالك شركة مقاولات وسائق والمحملة على سيارة قيادة السائق بدائرة قسم شرطة المعصرة بإستخدام سيارتين وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمخزن خرده ملك أحد المتهمين .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

ولّع في طرحة فستان العروسة .. فيديو مأساوي وردّ فعل صادم للزوج

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

بعد تصريحات الحكومة حول استيراد الفراخ.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

في الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

فرج عامر يعلق على مباراة الزمالك والمريخ السوداني: بينت حاجات كتير

موضوعات متعلقة

حبس شخص لحيازته أسلحة نارية وبيضاء بشبرا

غدا.. أولى جلسات طعن طبيب الكركمين على حكم حبسه

تجديد حبس لصوص انتحلوا صفة عمال بشركة تليفونات لسرقة الكابلات بالقاهرة

تجديد حبس 5 أشخاص سرقوا سيارة سجائر بالإكراه بمدينة نصر

14 نافذة ألوميتال.. تجديد حبس شخصين سرقا موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر

حبس ٤ أشخاص سرقوا ١٠ ملايين جنيه من داخل شقة بالأزبكية

حبس شخص لحيازته بودر وآيس بالزاوية الحمراء

حبس 3 أشخاص لحيازتهم فرد خرطوش وحشيش بعين شمس

ترشيحاتنا

لحماية السائقين.. ابتكار بنطلون آيرباج

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

الشركات الناشئة المصرية تحقق قفزة كبيرة.. كم جنت من الأموال في 2022؟

القاهرة 19.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18 فبراير

بعد الأزمة مع الصين.. رئيس الفلبين: لن نتخلى عن شبر واحد من أراضينا

صيام الإسراء والمعراج اليوم منفردا.. 8 حقائق لمن لم ينو الصوم حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت .. روجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

كل من يقترب سيموت.. قصة أعظم مقبرة تاريخية العلماء يخشون فتحها

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ