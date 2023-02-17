تجدد الاحتجاجات في طهران ومدن إيرانية أخرى

تجددت الاحتجاجات في مدن إيران مرة أخرى ليل الخميس بعد أن بدا أنها تتراجع في الأسابيع القليلة الماضية، ودعا المشاركون إلى الإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

تزامنت المسيرات التي خرجت في عدة مدن من بينها طهران مساء الخميس واستمرت حتى الليل مع مرور 40 يوما على إعدام اثنين من المحتجين الشهر الماضي.

وأُعدم محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني شنقا في الثامن من يناير، بعد إعدام اثنين آخرين في ديسمبر.

وبدأت الاحتجاجات في سبتمبر الماضي إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها بتهمة انتهاك القواعد الصارمة لملابس النساء.

وخرجت مظاهرات ليلية في عدة أحياء في طهران وكذلك في مدن كرج وأصفهان وقزوين ورشت واراك ومشهد وسنندج وقروه وإيذج في إقليم خوزستان.

واستطاعت رويترز من التأكد من ثلاثة مقاطع لاحتجاجات في زاهدان وأحد المقاطع لاحتجاجات في طهران.

وقال القضاء الإيراني إن محكمة أصدرت قرارا بفصل وسجن قائد شرطة متهم باغتصاب فتاة.

أثار حادث الاغتصاب الغضب قبل احتجاجات 30 سبتمبر، التي قوبلت بحملة أمنية شديدة في زاهدان قتل فيها ما لا يقل عن 66 شخصا، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وشكلت الموجة الطويلة من الاحتجاجات أحد أقوى التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979. وخلال المظاهرات تلوح النساء بأغطية الرأس أو تحرقها أو يقمن بقص شعرهن.

وبينما بدا أن الاحتجاجات تراجعت في الأسابيع الماضية، ربما بسبب عمليات الإعدام أو القمع الوحشي، فإن تجليات العصيان المدني لم تتوقف.

وترددت أصداء الهتافات الليلية المناهضة للنظام في أحياء طهران ومدن أخرى. ويرسم شباب تحت جنح الليل رسومات جدارية تندد بإيران أو يحرقون اللوحات الإعلانية أو اللافتات المؤيدة للحكومة على الطرق السريعة الرئيسية.

ووقفت كثير من النساء اللاتي كن من بين عشرات السجناء الذين أفرجت السلطات عنهم مؤخرا أمام الكاميرات دون غطاء للرأس.

ولم تظهر السلطات أي تهاون بشأن سياسة الحجاب الإلزامي، التي تمثل إحدى السياسات الرئيسية في الجمهورية الإسلامية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في الأسابيع الأخيرة بإغلاق العديد من المحال والمطاعم والمقاهي بسبب عدم الالتزام بقواعد الحجاب.

وطالب مسؤولون إيرانيون الأسبوع الماضي النقابات العمالية بتطبيق أكثر صرامة لقواعد الحجاب في المتاجر والشركات في طهران.

وتلقت الطالبات اللائي لا يلتزمن بقواعد الحجاب الصارمة تحذيرات الشهر الماضي بمنعهن من دخول جامعة طهران، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن حوالي 50 طالبة مُنعن من دخول جامعة أورميه في الشمال الغربي لمخالفتهن قواعد الحجاب.

ويقول نشطاء حقوقيون إن أكثر من 500 متظاهر قتلوا منذ سبتمبر بينهم 71 قاصرا. كما تم اعتقال نحو 20 ألفا. وبحسب السلطة القضائية فقد تم شنق أربعة أشخاص على الأقل.

وأُدين كرامي، بطل الكاراتيه البالغ من العمر 22 عاما، وحسيني بقتل أحد عناصر ميليشيا الباسيج شبه العسكرية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة التي أدانت كرامي اعتمدت على اعترافات قسرية، فيما أشار محاميه إلى أن موكله تعرض للتعذيب.

وجرى إعدام شخصين آخرين في 8 و12 ديسمبر.

وقالت خمس ناشطات أفرج عنهن، الخميس، في بيان مشترك إنهن مدينات بحريتهن لتضامن "شعب وشباب إيران المحبين للحرية"، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضفن "اقترب يوم الحرية".