المنيا .. إصابة 5 أشخاص في انقلاب 3 دراجات بخاريه بطرق متفرقة

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة وذلك إثر انقلاب 3 دراجات نارية بسبب القيادة بسرعة بطرق متفرقة في المنيا، وجري نقل جميع المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية بمدينة المنيا بسبب السرعة، مما أسفر عن شخص 27 عاما بكسر بالساق وجري نقله للمستشفي.

كما تلقي مأمور مركز شرطة المنيا بلاغا بانقلاب دراجة نارية أمام مركز شباب قرية دماريس بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن شخصي وتم نقلهما للمستشفي.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب درجة نارية رقم 5249 بسبب السرعة بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة سيدة عمرها 52 عاما وشخص عمر 44 عاما، مقيم بإحدي قري مركز سمالوط، وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.