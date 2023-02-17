عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. إصابة 5 أشخاص في انقلاب 3 دراجات بخاريه بطرق متفرقة

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة وذلك إثر انقلاب 3 دراجات نارية بسبب القيادة بسرعة بطرق متفرقة في المنيا، وجري نقل جميع المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بإحدى قرى المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية بمدينة المنيا بسبب السرعة، مما أسفر عن شخص 27 عاما بكسر بالساق وجري نقله للمستشفي.

كما تلقي مأمور مركز شرطة المنيا بلاغا بانقلاب دراجة نارية أمام مركز شباب قرية دماريس بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن شخصي  وتم نقلهما للمستشفي.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب درجة نارية رقم 5249 بسبب السرعة بالطريق الزراعي  القاهرة أسوان بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة  سيدة عمرها 52 عاما وشخص عمر  44 عاما، مقيم بإحدي قري مركز سمالوط، وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا سمالوط طريق غرفة عمليات اصابة المصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

ترشيحاتنا

منها الواجبة.. مفتي الجمهورية: هناك خمسة أقسام للبدعة

لماذا حدث الإسراء والمعراج؟.. 13 سببا وبشرى خير وعوض لكل مكروب

بعد صورة مراته| سر الحملة الإلكترونية على محمد صلاح.. تفاصيل

بيطمع الفرق فيه.. بركات يكشف عن السبب الرئيسي وراء أداء الزمالك

رئيس النادي "بيطبطب" عليهم.. نجم الزمالك يهاجم اللاعبين بعد تعادل المريخ

لاعيبة "باردة".. رد صادم من أسطورة الزمالك على التعادل مع المريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ