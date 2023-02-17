صعَّب مهمته.. تعليق قوي من بركات بعد تعثر الزمالك أمام المريخ

علق محمد بركات، على تعادل الزمالك سلبيا مع المريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك صعب المهمة على نفسه في دوري أبطال أفريقيا، بالطبع مازال هُناك 12 نقطة باقية، والفرصة مُتاحة ولكن كان بالإمكان أفضل".

أضاف: "انهاردة بجد تزعل لما تلاقي الزمالك بيفقد نقطتين، خاصة إن الزمالك كان أفضل، والفريق دخل المباراة متأخرا حيث بدأ يلعب الكرة الهجومية بداية من الدقيقة 22 من عمر المباراة".

واختتم: "الزمالك واجه سوء حظ في مباراة اليوم؛ بعد إهدار بعض الفرص من جانب سيف فاروق جعفر، وكان لا بد من وجود إصرار أكبر من لاعبي الزمالك للتسجيل واستغلال الفرص".