أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 18 فبراير 2023

شهدت أسعار صرف الدولار، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 18 فبراير 2023، ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم السبت

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 جنيه للبيع ، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.57 جنيه للشراء، و 30.62 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي ، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.50 جنيه للشراء ، و 30.60 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية ، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا في البيع بقيمة 4 قروش واستقرارا في الشراء ، في البنوك المصرية .

في البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 32.50 جنيه للشراء ، 32.72 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة ، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.61 جنيه للشراء ، و32.81 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.67 جنيه للشراء ، و 32.79 جنيه للبيع .

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا في البيع بقيمة 6 قروش واستقرارا في الشراء في البنوك المصرية .

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 36.54 جنيه للشراء ، و 36.84 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.66 جنيه للشراء ، و36.90 جنيه للبيع.

في البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.80 جنيه للشراء، 36.92 جنيه للبيع .

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.09 جنيه للشراء ، و 8.13 جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتي 8.28 جنيه للشراء ، و8.30 جنيه للبيع .

وسجل الدينار الكويتي 96.03 جنيه للشراء ، و99.67 جنيه للبيع .. وفقا للبنك الاهلى.