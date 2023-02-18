عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عبدالله غراب: انتظام صرف الخبز المدعم إلى 70 مليون مواطن يوميا

صدى البلد

أكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية انتظام عمل المخابز على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي نقص في الخبز في أي مكان على مستوى الجمهورية.

وأوضح غراب في تصريحات ل صدى البلد أن المخابز تعمل بشكل يومي منتظم من الساعة 5 صباحا وحتى 5 مساءا لمدة 12 ساعة مع وجود بعض المخابز ذات الحصص الكبيرة يمتد عملها للساعة التاسعة مساءا ويتم تحديد مواعيد عمل المخابز عن طريق الإدارات التموينية لتوفير الخبز البلدى المدعم على مدار اليوم.

وتابع عبدالله غراب أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، يقدمون الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن، مؤكدا أن مديريات التموين في المحافظات تراقب هذه المخابز للتأكد من وصول الخبز إلى المواطنين والتصدي لأي مخالفات فردية.

وطالب عبدالله غراب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منوها أنوالمواطنين على أرض الواقع داخل منظومة التموين وعددهم 70 مليون مواطن يحصلون  على رغيف الخبز المدعم من المخابز بسعر 5 قروش ولا يوجد أي نقص أو عجز في أي  مكان على مستوى الجمهورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

في الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

ولّع في طرحة فستان العروسة .. فيديو مأساوي وردّ فعل صادم للزوج

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

ترشيحاتنا

للذكور والإناث .. بدء التقديم بمعهد معاوني الأمن بالداخلية

تراجع بنسبة 2.5% في أسعار النفط العالمية.. و3.9% خسائر أسبوعية

إشارات المرور.. تعرف على نظام غذائي لتحسين البصر وتقوية صحة العين

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

الخلوة مع الله .. 3 أمور تدرك بها أعظم عبادة في ليلة المعراج

شانجان تكشف عن نسختها العائلية CS95 بلس .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

كل من يقترب سيموت.. قصة أعظم مقبرة تاريخية العلماء يخشون فتحها

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ