أخبار التعليم| احصل على منح مقدمة من جامعة في أوزبكستان.. وآخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الترم الأول بآداب عين شمس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. بدء المحاضرات بـ كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مواعيد بداية المحاضرات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

لطلاب الفرقة الرابعة.. تعرف على تفاصيل الاشتراك بورشة عمل مركز ابتكار جامعة عين شمس

ينظم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ( ASU-iHub)، بالتعاون مع “Social Enterprise Academy” وسفارة النمسا بالقاهرة، واحدة من أكثر ورش عمل مهنية واحترافية تحت عنوان “How to Start your Social Enterprise”، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 فبراير من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً بمقر المركز.

احصل على فرصة لمنح مقدمة من جامعة في أوزبكستان للعام الدراسي 2022-2023

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة وزارة الخارجية بأن وزارة السياحة والتراث الثقافى بجمهورية أوزبكستان أعلنت عن المنح التعليمية لبرامج الدراسات العليا المقدمة من جامعة “Silk Road” International University of tourism and Cultural Heritage فى مدينة سمرقند لمواطنى جمهورية مصر العربية.

آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الترم الأول بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن آخر موعد لغلق باب الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسي الأول.