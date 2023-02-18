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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انفراج الأزمة.. مفاجأة من العيار الثقيل في مشكلة قيد صفقات الزمالك

لاعبي نادي الزمالك
لاعبي نادي الزمالك

كشف عامر المعايرة خبير اللوائح والقوانين الرياضية، تفاصيل رد الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن قيد صفقات الزمالك.

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وقال عامر المعايرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن  في حال عمل الإجراءات بشكل صحيح من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يخص قيد صفقات الزمالك يفعل ما يريد.


وتابع عامر المعايرة خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أنه إذا لم يفعل الإجراءات بالشكل الصحيح في هذه الحالة يمكن قيد صفقات الزمالك، وهناك لجنة تعمل علي هذا الأمر وسترد بخصوص الإجراءات.


وأكمل عامر المعايرة خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن في حالة الموافقة على قيد صفقات الزمالك من الممكن أن يكون من حق ال ١٧ نادي في الدوري المصري أيضا قيد لاعبين جدد.

 

هذا الأمر غير وارد

 

وعن رأيه في انفراج الأزمة، رد عامر المعايرة خبير اللوائح والقوانين الرياضية، قائلا:"هذا الأمر غير وارد ومستبعد في الوقت الحالي".

 

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