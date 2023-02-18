علي جمعة: الله أنعم على سيدنا النبي بالنظر لوجهه الكريم بهذه الليلة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله عز وجل أنعم على سيدنا النبي ﷺ في رحلة الإسراء والمعراج بنعمة النظر إلى وجهه الكريم, وأجمع العلماء أن متعة النظر إلى الله سبحانه وتعالى هي أجل نعمة للإنسان, فلا مزيد عليها في التمتع الحسي والمعنوي, وهو ما يتمثل في قوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ).

وأضاف عبر الفيسبوك: قال العلماء: الزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. وفي حديث صهيب عن النبي ﷺ أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا : ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة. قال : فيكشف الحجاب, قال : فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه (رواه الترمذي).

والنظر إلى الله لا يكون بالأبصار إنما يكون بشيء يخلقه الله سبحانه وتعالى يمكن من ذلك; فقال عز وجل: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) والناضرة من نضرة النعيم, وناظرة أي أن الوجوه تنظر, وليس العين لأنه سبحانه وتعالى لا يدركه البصر (لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ) إنما الذي يدركه شيء وراء ذلك يخلقه الله سبحانه وتعالى في العبد كما خلقه في سيد المرسلين ﷺ في ليلة المعراج فرآه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وكما ورد في سورة النجم في قوله تعالى: (مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى), على إرجاع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى كما ثبت في البخاري.

وتابع: وعلى المسلم أن يحتفل بالإسراء والمعراج ويتدبر فيها معجزة تثبت حول الله وقوته ، وتثبت علو مقام نبينا الشريف عند ربه وانفراده في ظاهرة لن تتكرر, وإثبات أن هذه الأكوان إنما تسير بأمر الله ولا تكون ولا تخرج عنه سبحانه وتعالي.



دعاء ليلة الإسراء والمعراج

من أفضل ما نحيي به ليلة الإسراء والمعراج هو الدعاء لأن الدعاء هو ما يقرب العبد من ربه، كي يستجيب الله له، وأجود ما دعاء ليلة الإسراء والمعراج هو اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

-يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا، ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

-بسم الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، إن الحمد لله، نحمد، ونستعينه، ونستهديه، نعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات أعمالنا.

- ويستحب في دعاء ليلة الإسراء والمعراج أن نقول يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

-اللهم احفظني بالإسلام قاعدًا، وارحمني بالإسلام واقفًا، وارحمني بالإسلام راقدًا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني.

-اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان.

- اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أسألك الجنة وما حولها من قول أو عمل، وأسألك تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

كما نقول أيضًا في دعاء ليلة الإسراء والمعراج اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

- اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقوّمنا إذا اعوجاجنا وادعنّا إذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا.

