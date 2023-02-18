تفاصيل تطوير كورنيش ادفو وأسوان |فيديو

كشف محمد حسن المتحدث الرسمي باسم محافظة أسوان، تفاصيل أعمال تطوير كورنيش ادفو وكورنيش أسوان.



وقال محمد حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن عملية التطوير تكون على اكثر من مستوى، والتطوير يشمل كل شئ، مضيفا أن باقي 18 شهر علي الانتهاء من أعمال التطوير، ونحن حاليا في المرحلة الثانية.

وتابع محمد حسن المتحدث الرسمي باسم محافظة أسوان، أن المرحلة الثانية ستتم من خلال التعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وتجميل وتشجير اللاند سكيب لربوة الطابية؛ لتحويلها إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى و ترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين، على الطراز الإسلامي.



وتشمل أعمال التطوير على إنشاء بوابة رئيسية، 4 بوابات فرعية وأسوار، بجانب تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بمسجد بدر، وتوسعة الشوارع المحيطة سواء الرئيسية أو الجانبية لخلق ساحات انتظار مخططة للقضاء على الاختناق المرورى وسط المدينة.