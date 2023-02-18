تنفيذ برنامج برلمانات لتأهيل قيادات للمبادرات المجتمعية بمراكز شباب الشيخ زويد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، فعاليات البرنامج القومى برلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار " نتشارك " و الذى تنظمه وزارة الشباب و الرياضة " الإدارة المركزية للبرلمان و التعليم المدنى " بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج داخل مراكز الشباب ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة،.

ورش تدريبية:

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة، أن البرنامج تم تنفيذه بمركز شباب " الكوثر بالشيخ زويد " وتضمن البرنامج ورش تدريبية لأعضاء المركز من سن 13 إلي 19 عام .. حيث نفذ التدريب ،احمد ناجي حسن ، مدرب البرنامج ، متابع التنفيذ الاستشاري أحمد نجم ، ومنسق البرنامج علي مستوي المحافظة كل من : محمد الهرش ، وعاطف السيد ، وذلك تحت إشراف سالم صقر مدير المركز .

وأشار الي أن البرنامج ، يهدف إلى تدريب المشاركين على المهارات اللازمة ، لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية ، و التي ترتكز محاورها الرئيسية حول ( تمكين الفتاة ، و التوافق المجتمعي ، و المواطنة ، و التعايش السلمي ، و نبذ العنف ، و دعم الوافدين من الدول ما بعد cop 27 ، والبيئة ، وكذلك نشر المشروعات الخضراء ، والطاقة المتجددة ، و الصحة )

حيث ينفذ البرنامج في 12 محافظة على مستوى الجمهورية ( شمال سيناء ، كفر الشيخ ، أسوان ، أسيوط ، القاهرة ، إسكندرية ، دمياط ، البحر الأحمر ، سوهاج ، الجيزة ، قنا ، القليوبية )