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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ برنامج برلمانات لتأهيل قيادات للمبادرات المجتمعية بمراكز شباب الشيخ زويد

برنامج برلمانات للمبادرات
برنامج برلمانات للمبادرات المجتمعية بالشيخ زويد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة  شمال سيناء ،  فعاليات البرنامج القومى برلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار " نتشارك " و الذى تنظمه وزارة الشباب و الرياضة " الإدارة المركزية للبرلمان و التعليم المدنى " بالتعاون  مع  منظمة اليونيسيف ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج  داخل مراكز الشباب  ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة،.

 

ورش تدريبية:

وقال  إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة،  أن البرنامج  تم تنفيذه بمركز شباب "  الكوثر  بالشيخ زويد  "  وتضمن البرنامج ورش تدريبية لأعضاء المركز  من سن 13 إلي 19 عام .. حيث نفذ التدريب  ،احمد ناجي حسن  ، مدرب البرنامج ، متابع التنفيذ الاستشاري أحمد نجم ، ومنسق البرنامج علي مستوي  المحافظة كل من : محمد الهرش  ، وعاطف السيد ،  وذلك تحت إشراف    سالم صقر  مدير المركز  .

وأشار الي أن  البرنامج ،   يهدف  إلى تدريب المشاركين على المهارات اللازمة ، لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية ، و التي ترتكز محاورها الرئيسية حول ( تمكين الفتاة ، و التوافق المجتمعي ، و المواطنة ، و التعايش السلمي ، و نبذ العنف ، و دعم الوافدين من الدول ما بعد cop 27 ، والبيئة ، وكذلك نشر  المشروعات الخضراء ، والطاقة المتجددة ، و الصحة )

حيث ينفذ البرنامج في 12 محافظة على مستوى الجمهورية ( شمال سيناء ، كفر الشيخ ، أسوان ، أسيوط ، القاهرة ، إسكندرية ، دمياط ، البحر الأحمر ، سوهاج ، الجيزة ، قنا ، القليوبية )

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