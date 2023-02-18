فريق الناشئين بمركز شباب العريش مواليد 2005 يتصدر مجموعة بحرى والقناة

حقق فريق الناشئين بمركز شباب مدينة العريش محافظة شمال سيناء، مواليد ٢٠٠٥ فوزاً مهماً وغالياً خارج ملعبة في دروي القطاعات (قطاع شرق بحري والقناة) وفاز على شباب دمياط بهدف دون رد احرزة اللاعب (فارس علاء عطوة) ليرتفع رصيد الفريق الي (١٥) نقطة من الفوز في (٥) مباريات ويحصل على العلامة الكاملة ويتصدر قمة قطاع شرق بحري والقناة.

أكد الدكتور رائد عبد الناصر رئيس مجلس الإدارة على تقديم كافة أنواع الدعم للفريق وجهازهم الفني لمواصلة الانتصارات والصعود للمرحلة الأعلى.

الممتاز ب



ومن جانبة .. قال الكابتن أحمد بكر المدير الفنى للفريق ان لاعبوه يقدمون المباريات بأداء عالي ورجولي طوال المباريات، وان هدفهم الصعود للدوري الممتاز (ب).

ويضم الجهاز الفني والإداري للفريق من، عبد الله رستم رئيس قطاع كرة القدم وأحمد بكر المدير الفنى للفريق وكرم مشعل مدرب حراس المرمى وخالد مكاوي المدير الإداري ومحمد خالد موشا اداريا



وفي نفس السياق .. استطاع فريق نجمة سيناء مواليد 2005 الفوز علي فريق رأس البر ٢/٣ في عقر داره بقيادة فنية لرئيس القطاع الكابتن خالد مشعل ، وإغضاء الجهاز الفنى كابتن وائل عبدالله وكابتن محمد طارق.واداري الفريق كابتن احمد عوده