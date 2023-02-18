صحف الكويت .. مصر تؤكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا .. مقتل 53 شخصا خلال هجوم لداعش بريف حمص.. ماكرون : فرنسا جاهزة لـ"نزاع طويل الأمد" بـ أوكرانيا

أمريكا تكشف هوية قيادي بتنظيم داعش قُتل بغارة شمال شرق سوريا

6 قتلى في إطلاق نار عشوائي بولاية مسيسبي الأمريكية

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة

ماكرون: الوقت ليس مناسبًا للحوار مع روسيا.. ومستعدون لنزاع طويل

سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم إيراني "محتمل" في بحر العرب

بيلاروسيا تفرض قيودا على الشاحنات البولندية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله خلال مشاركته في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا إن هناك ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5.

وأبرز شكرى جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا ، حيث أكد على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، والذي شهد تحقيق الكثير من التقدم، مثمنا في هذا الشأن جهود مجلس النواب الليبي (الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا) والمجلس الأعلى للدولة، ورفض مصر أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات.

وطالب شكري أيضا بتضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقا لارادة الليبيين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن القيادة المركزية الأمريكية كشفت تفاصيل عن العملية التي شنتها القوات الأمريكية شمال شرق سوريا الخميس، والتي استهدفت قياديا في تنظيم داعش، وهو حمزة الحمصي، مشيرةً إلى أنه المشرف على شبكة التنظيم في شرق سوريا.

وقالت "القبس" إن 53 شخصا قتلوا في هجوم لداعش جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، مشيرةً إلى أن القتلى كانوا يجمعون الكمأة أثناء الهجوم عليهم.

وأفادت "الوطن" بإصابة عشرات الفلسطينيين، أمس الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بعدة مناطق في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة. وأصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، في تظاهرة نادرة تشهدها المنطقة الحدودية شرق غزة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص تجاه فلسطينيين تظاهروا في منطقتي ملكة، والبريج، تنديداً بالإجراءات التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

دوليًا، ذكرت "الراي" أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي في بلدة صغيرة في ولاية مسيسبي الأمريكية الجمعة مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص في أربعة أماكن قبل أن يتم اعتقاله.

ووقع الحادث في بلدة أركابوتلا الريفية الصغيرة الواقعة بشمال ولاية مسيسبي على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي ممفيس بولاية تينيسي.

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن فرنسا جاهزة لـ"نزاع طويل الأمد" في أوكرانيا، معتبرًا أيضًا أن الوقت الحالي "ليس مناسباً للحوار مع روسيا".

وشدد ماكرون في كلمة بـ"مؤتمر ميونيخ للأمن" على أن الحرب الروسية "ليست حرباً للأوروبيين والأوروبيات بل حرب تمس كل العالم فهو اعتداء دون تمرير"، واصفاً ذلك بـ"الحرب الاستعمارية الجديدة".

وقالت "الأنباء" إن سفينة واحدة على الأقل تملكها إسرائيل تعرضت لهجوم في بحر العرب يوم 10 فبراير في هجوم يفترض أن إيران نفذته.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري إنتليجنس" إن 3 سفن (لم تحدد جنسيتها) تعرضت للهجوم بواسطة أنظمة جوية مسيّرة في بحر العرب، وقدرت أن طهران هي من شنت الهجوم.

وأشارت "القبس" إلى أن بيلاروسيا فرضت قيودا على دخول الشاحنات البولندية إلى أراضيها وخروجها منها، وأعلنت طرد مسؤول ارتباط احتجاجا على قرار وارسو إغلاق معبر حدودي رئيسي.

وأبلغت مينسك القائم بالأعمال البولندي احتجاجها بعدما استدعته إلى وزارة الخارجية، الجمعة، اعتراضا على قرار بولندا إغلاق معبر بوبروفنيكي، احدى نقاط العبور، واصفة الخطوة بأنها "أحادية" و"غير إنسانية".