عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان زيتي.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

روجينا
روجينا

شاركت الفنانة جورجينا، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصوروالفيديوهات إنستجرام.، بإطلالة أنيقة ولافتة.


https://www.instagram.com/reel/CoxzM3ZhbfI/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

تألقت روجينا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الزيتي  من الناحية الجمالية،اعتمدت روجينا على تسريحة شعر منسدلا علي ظهرها، ووضعت مكياجا لافتا مكشف عن جمال ملامحها.

 

وعلي صعيد أخر، صرحت الفنانة روجينا،أن الإنسان الذي يملك حلم لا يخذله الله، مضيفة أنه من الممكن رؤيتها على أفيش فيلم أجنبي من بطولتها، قائلة : «طول ما البني آدم عايش وعنده حلم لا يمكن ربنا يخذله .. الحياة كلها حلم وكل واحد على قد حلمه».    

ووجهت الإعلامية سمر يسري مقدمة البرنامج سؤالا خلال حوارها مع روجينا ببرنامج "ليلة حمرا"، المذاع عبر قناة"النهار": ما الذي ينقصك لتكوني نجمة صف أول أو نقول فنانة شاملة .. بتعرفي ترقصي؟ ردت روجينا:«بعرف أرقص وعملت قبل كده مسرح استعراضي، ومسلسل قدمت فيه دور راقصة فنون شعبية، بس يمكن المسلسل لم يشاهد جيدًا». 

 

وأكدت الفنانة روحينا أن التحرش أكثر القضايا التي تشغلها بخصوص المرأة، معقبة : «نفسي أفتح عيني وأغمضها مالقيش ولا قضية تحرش في مصر».

أنا أعظم واحدة من وجهة نظري

وكشفت روجينا عن ترتبيها ضمن صورة تضم هيفاء وهبي وسمية الخشاب وغادة عبد الرازق و هند صبري ومنى زكي،معقبة إنها الأخيرة طبقًا لمقاييس السوق، لكن من وجهة نظرها قالت : "أنا أعظم واحدة".

روجينا رسمية إطلالة انيقة اطلالة ملفته فستان طويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

ترشيحاتنا

في الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

كيفية تحصين البيت من الحسد والشرور.. 4 طرق شرعية

بركات يحذر الأهلي من صن داونز.. ويؤكد صعوبة مباراة الهلال

مفاجأة.. الزمالك يدرس عودة طارق حامد لإنقاذ الفريق بعد رحيل إمام عاشور

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

ما هي أعمال ليلة الإسراء والمعراج؟.. الإفتاء: متبقي 90 دقيقة فاغتنموها بـ7 عبادات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل من يقترب سيموت.. قصة أعظم مقبرة تاريخية العلماء يخشون فتحها

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ