بفستان زيتي.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة جورجينا، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصوروالفيديوهات إنستجرام.، بإطلالة أنيقة ولافتة.



https://www.instagram.com/reel/CoxzM3ZhbfI/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

تألقت روجينا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الزيتي من الناحية الجمالية،اعتمدت روجينا على تسريحة شعر منسدلا علي ظهرها، ووضعت مكياجا لافتا مكشف عن جمال ملامحها.

وعلي صعيد أخر، صرحت الفنانة روجينا،أن الإنسان الذي يملك حلم لا يخذله الله، مضيفة أنه من الممكن رؤيتها على أفيش فيلم أجنبي من بطولتها، قائلة : «طول ما البني آدم عايش وعنده حلم لا يمكن ربنا يخذله .. الحياة كلها حلم وكل واحد على قد حلمه».

ووجهت الإعلامية سمر يسري مقدمة البرنامج سؤالا خلال حوارها مع روجينا ببرنامج "ليلة حمرا"، المذاع عبر قناة"النهار": ما الذي ينقصك لتكوني نجمة صف أول أو نقول فنانة شاملة .. بتعرفي ترقصي؟ ردت روجينا:«بعرف أرقص وعملت قبل كده مسرح استعراضي، ومسلسل قدمت فيه دور راقصة فنون شعبية، بس يمكن المسلسل لم يشاهد جيدًا».

وأكدت الفنانة روحينا أن التحرش أكثر القضايا التي تشغلها بخصوص المرأة، معقبة : «نفسي أفتح عيني وأغمضها مالقيش ولا قضية تحرش في مصر».

أنا أعظم واحدة من وجهة نظري

وكشفت روجينا عن ترتبيها ضمن صورة تضم هيفاء وهبي وسمية الخشاب وغادة عبد الرازق و هند صبري ومنى زكي،معقبة إنها الأخيرة طبقًا لمقاييس السوق، لكن من وجهة نظرها قالت : "أنا أعظم واحدة".