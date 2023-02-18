صور لأقمار صناعية تكشف حصول إيران على أسلحة روسية | شاهد

كشف موقع استخباري إسرائيلي، تفاصيل صور التقطت عبر الأقمار الصناعية لقاعدة جوية إيرانية، تشير إلى أن طهران قد تكون حصلت على طائرات سوخوي أو ميج الروسية.

وقال موقع "انتلي تايمز" الإسرائيلي، إن "أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران قد تلقت بالفعل نموذجاً من طراز Su-35 أو طائرة من طراز MiG-29 ضمن الترسانة الإيرانية".

وأشار الموقع، وفق تغريدات نشرها عبر حسابه على "تويتر" إلى أن الإيرانيين قد يكونون قد حصلوا على نموذج محاكاة Su-35، مضيفًا: "تم إجراء مقارنة لنماذج الطائرات الروسية مقابل النموذج المعروض على الأرض، في قاعدة القوات الجوية الإيرانية.

وكشف الموقع الاستخباري الإسرائيلي، قبل أيام أن إيران بدأت في بناء قاعدتها الجوية تحت الأرض في نهاية عام 2017، والموقع المختار في المنطقة الجبلية على حدود منطقة هرمزجان، على بعد 130 كم جنوب ميناء بندر عباس.

روسيا تطمئن إسرائيل

أكد السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف أن بلاده حريصة على عدم نقل أي تكنلوجيا إلى إيران يمكن استخدامها ضد إسرائيل، وذلك ردًا على القلق الإسرائيلي من التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

وحذَّر فيكتوروف، خلال مقابلة مع صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، تل أبيب من تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أو أي نوع من الأسلحة، مشددًا على أن "ذلك سيكون بمثابة خطوة غير ودية تجاه موسكو".

وقال فيكتوروف، إن "إسرائيل لا تحتاج للقلق من علاقة موسكو بطهران، خاصة أن هذا التعاون لا يستهدف دولة ثالثة"، مشيرًا إلى أن روسيا واحدة من الدول التي تعمل من أجل الحد من سعي إيران إلى الحصول على أسلحة نووية.