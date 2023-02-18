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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قشر السمكة.. بلقيس فتحي تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

تألقت الفنانة الخليجية  بلقيس فتحي بإطلالة جذابة وظهرت بفيديو جديد لها ونشرته عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة بإطلالة كلاسيكية .

 

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي

وتألقت  بلقيس بلوك جذاب، وظهرت بفستان لامع باللون الذهبي من قشر السمكة بكتف مكشوف، وهو ما أبرز من أناقتها.
 

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ورفعت بلقيس فتحي خصلات شعرها إلى الأعلى بطريقة ذيل حصان، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة أبرز من طول شعرها.

 

بلقيس فتحي


واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الروز كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر بألوان ترابية ناعمة لتبرز من جمال عينيها.
 

وأكملت بلقيس فتحي إطلالتها ببعض الأكسسورات اللافتة، فقامت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أكمل من إطلالتها .

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