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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ«صدى البلد» للبحث عن أخيه المتغيب

صدى البلد

أرسل القارئ طارق محمد رسالة إلى خدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، يستغيث فيها للبحث عن أخيه المتغيب.

وقال في استغاثته: "أخي زياد محمد رمضان متغيب من 1/2/2023 من مركز البسقلون العدوة محافظة المنيا، برجاء ممن يعثر عليه التواصل على رقم 01149892305.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنيا الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين

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