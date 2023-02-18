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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من نوع مكرونة شهير.. تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

أحلام
أحلام

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أبراج تكره الرومانسية| بتتكسف منها.. تعرف عليها

بقدر ما يحب بعض الأشخاص الرومانسية وفكرة الاعتراف بحبهم لشريكهم أمام العالم، فإن البعض الآخر يكرهونها تمامًا! لا يمكنهم تحمل فكرة الرومانسية أمام الآخرين.

إنهم يشعرون بالحرج الشديد حيال كونهم حميمين أمام الآخرين ويفضلون أن يكونوا رومانسيين في الخصوصية.

الحلق عامل قلق ...أحلام تثير ضجة بإطلالتها في حفلها الأخير| شاهد

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

توقف عن شرائها.. نوع من المكرونة سببا في ثلث حروق الأطفال

وجدت دراسة جديدة فحصت قبول الأطفال في جامعة شيكاغو للطب بحثًا عن إصابات الحروق الناجمة عن السوائل الساخنة أن ما يقرب من ثلث سببها هو المكرونة سريعة التحضير"النودلز" بين عامي 2010 و 2020.


 سعر فستان إليسا في الكويت يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة إليسا، وذلك خلال إحيائها مساء أمس حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها مساء أمس حفلا غنائيا بالرياض.

 

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