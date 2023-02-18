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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مدنيين..

تنظيم داعش الإرهابي يقتل 90 سوريا في أسبوع.. تفاصيل

إرهابي داعش يستقلون
إرهابي داعش يستقلون جىاجة نارية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم داعش الإرهابي قتل 90 شخصا من المدنيين والعسكريين خلال الفترة من 10 فبراير وحتى أمس؛ وذلك بعدما ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين جراء الهجوم العنيف الذي شنه التنظيم الإرهابي أمس إلى 61 مواطنا من أبناء منطقة السخنة شرقي حمص، بجانب مقتل 7 من عناصر الجيش العربي السوري  في منطقة الضبيات بريف السخنة ضمن بادية حمص.

ووفقًا المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شن عناصر “التنظيم الإرهابي” هجومًا يعد الأكثر دموية منذ مطلع العام الجاري مستقلين دراجات نارية باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، استهدف مدنيين كانوا يعملون في جمع “الكمأة” إضافة إلى استهدف الهجوم حاجزًا لقوات الجيش السوري ، مما أسفر عن سقوط 61 ضحية من المدنيين بينما تمكن عدد منهم من الهروب دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

يشار إلى أن منطقة الضبيات تحتوي على حقل لإنتاج الغاز الطبيعي.

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