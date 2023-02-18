عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شفيقة المصرية.. تجسيد درامي في قالب استعراضي| شاهد

صدى البلد

حينما ترى عرضا مسرحيا مثل شفيقة المصرية؛ والذى يعتبر أحد العروض القوية لوزارة الثقافة فأنت أمام تركيبة فنية مختلفة، فوسط العودة بقوة للمسرح الاستعراضى تجد بين طيات العرض لمسات درامية وخليط ما بين الأشجان والأفراح.

 

العرض يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وتحت إشراف قطاع الانتاج الثقافى برئاسة خالد جلال .

ونجح ابطال العرض فى تقديم توليفة فنية ليست سهلة تمتزج بها الاستعراض والتمثيل الجاد والقصة ذات التطور السريع والأبطال هم علا رامى ، مجدي فكري، دعاء سلام  , منة جلال، وكوكبة اخرى من الفنانيين ونجح المخرج محمد صابر فى تحقيق روح تجانس بين فريق العمل 

العرض أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، ديكور حازم شبل، استعراضات دعاء سلام، ملابس كوثر محمد، مادة فيلمية ضياء داوود، إضاءة ابراهيم الفرن، مخرج منفذ محمد عمر، إخراج محمد صابر، من انتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ، إحدى الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

ملوش علاج .. الصحة تكشف طريقة التعامل مع مريض فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

النقل الدولي ترحب بعودة المباحثات لتسيير الرورو بين مصر وإيطاليا

الصحف الإيطالية تتغنى بشجاعة شاب مصري.. شاهد ماذا فعل؟

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ضبط 7 متهمين في واقعة اقتحام مجهولين مصنع الغزل والنسيج

ليس القيد .. شوبير يزف بشري سارة للزمالك بخصوص دوري الأبطال

وزير التعليم العالي: مستشفى بدر قادر على خدمة شرق القاهرة بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أمور تكشف استغلالك من شخص أخر دون أن تشعر

رقم خرافي.. سعر فستان إليسا الأخير بحفل فبراير الكويت| تعرف عليه

سعر فستان إليسا في الكويت يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

أبراج تكره الرومانسية| بتتكسف منها.. تعرف عليها

فيديو

منشد الشارقة: قلقت من لطفي بوشناق.. وأجلت زواجي بسبب المسابقة

وشم ابنة رانيا فريد شوقي يثير ضجة.. ما القصة| فيديو جراف

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ