شفيقة المصرية.. تجسيد درامي في قالب استعراضي| شاهد

حينما ترى عرضا مسرحيا مثل شفيقة المصرية؛ والذى يعتبر أحد العروض القوية لوزارة الثقافة فأنت أمام تركيبة فنية مختلفة، فوسط العودة بقوة للمسرح الاستعراضى تجد بين طيات العرض لمسات درامية وخليط ما بين الأشجان والأفراح.

العرض يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وتحت إشراف قطاع الانتاج الثقافى برئاسة خالد جلال .

ونجح ابطال العرض فى تقديم توليفة فنية ليست سهلة تمتزج بها الاستعراض والتمثيل الجاد والقصة ذات التطور السريع والأبطال هم علا رامى ، مجدي فكري، دعاء سلام , منة جلال، وكوكبة اخرى من الفنانيين ونجح المخرج محمد صابر فى تحقيق روح تجانس بين فريق العمل

العرض أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، ديكور حازم شبل، استعراضات دعاء سلام، ملابس كوثر محمد، مادة فيلمية ضياء داوود، إضاءة ابراهيم الفرن، مخرج منفذ محمد عمر، إخراج محمد صابر، من انتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ، إحدى الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية.