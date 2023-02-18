دراسة تحث السيدات على ممارسة الباليه حتى بعد سن الـ30

استعرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي ام سي” الفضائية، نتائج دراسة بحثية تحث على ممارسة الباليه للسيدات حتى لو بعد سن الـ 30 سنة.

وأوضحت الدراسة أن رياضة الباليه تحقق اللياقة البدنية وتعيد تشكيل العظام والعضلات في هذه المرحلة العمرية الخاصة بالمرأة، والتي تساعدها على الحياة بشكل أفضل وتجنبها العديد من المشكلات التي قد تتعرض لها فيما بعد مع تقدم العمر من تيبس للعضلات أو التعرض لآلام العظام على سبيل المثال.

وذكرت أن رياضة الباليه بالنسبة للمرأة تساعد على زيادة لياقتها ومرونة حركاتها في أسرع وقت، مع تدفق الدورة الدموية في الجسم بشكل أفضل، وتحسن الحالة المزاجية والنفسية مع الاستدامة من خلال تفريغ الطاقه السلبية وتحسن شكل الجسم بشكل كبير.