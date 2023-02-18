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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يدعو للاستماع للمغتربين حول تعديلات قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

سيارات المصريين بالخارج
سيارات المصريين بالخارج

قال النائب عمرو هندى ، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج يدعم الاقتصاد الوطنى بصورة مباشرة، في الوقت الذى يعد ترجمة صريحة لاهتمام الدولة بأبنائها في الخارج وأن التشريع جاء تلبية لمطالبهم خلال السنوات الأخيرة، متابعا:" القانون مثل حلول ابتكارية وحلول من خارج الصندوق وله مميزات كثيرة".

وشدد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على ضرورة أن يكون هناك لقاءات دورية بين الأطراف المعنية بالقانون سواء الوزارات أو المؤسسات إضافة لممثلين عن المصريين بالخارج للوقوف على المقترحات والآراء وكيفية تطبيق فلسفة التشريع على أرض الواقع للوصول للهدف المنشود سواء تلبية احتياجات المصريين بالخارج أو دعم الاقتصاد الوطنى في هذا الوقت على وجه الخصوص، خاصة وأن القانون مؤقت لعدم القضاء على صناعة السيارات بالداخل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون انجاز كبير ويعبر عن تغيير جذري في سياسة الحكومة في التعامل مع بعض الأمور المتعلقة بالمصريين بالخارج، وأن مصر تستطيع بأبنائها بالخارج تخطى هذه الأزمات العالمية، وذلك لنهم يمثلون قوة ضاربة حيث يبلغ عددهم تقريبا 13 مليون مصري حول العالم، وعلى وزارة الهجرة أن تواصل جهودها المبذولة بشأن تحقيق هذا الغرض.

وأوضح النائب عمرو هندى، أن هذه اللقاءات ستعمل على زيادة ثقة المصريين في الخارج في القنوات الرسمية وذلك من خلال الاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم ورؤيتهم حول تطبيق القانون وكيف يمكن أن يكون التشريع إضافة للاقتصاد القومى وتلاشى المعوقات ان وجدت أمام المصريين بالخارج.

تيسيرات للمصريين بالخارج منح تيسيرات للمصريين بالخارج قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج مجلس النواب النائب عمرو هندي

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