الزراعة: تدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع

قام د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، يرافقه د خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية بتفقد المحاصيل الشتوية وخاصة القمح

وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي مراكز المحافظة، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة .



و أكد "رئيس قطاع الخدمات "، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية مثل البصل، الكمون، الكتان، البنجر، البازلاء، ولقاء المزارعين للتعرف على أهم المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها.



وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم ، وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمراضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها المُثلى ، والإجراءات العاجلة التي ينبغي اللجوء إليها لحلها فيجب الحظر منها ومتابعة ظهور أى أعراض على النبات فى بدايتها

وأصي بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب