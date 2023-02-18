باحث آثار يتحدث عن أكلات حالية تعود أصولها للحياة المصرية القديمة ..فيديو

قال شريف شعبان، الباحث في الآثار المصرية، إن المصري القديم كان يتناول معظم الاطعمة التي نتناولها الآن، مثل الفول والعدس والعيش، متابعا: كل الأكلات التراثية في الصعيد يعود اصلها إلى الحضارة المصرية.

وأضاف شريف شعبان" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الاولى، أن أغلب أنواع وعادات الطعام مأخوذة من المصري القديم، متابعا: المصري القديم هو أول من قسم الطعام إلى وجبات، مثل الفطار والغداء والعشاء.

واسترسل: الأسماك واللحوم من أبرز الأطعمة في الحضارة المصرية، وكذلك البط والأوز والبلح والدوم، منوها بأن الوجبة الأساسية لدى المصري القديم كانت وجبة الإفطار على عكس الوضع الحالي لدينا.

وأكمل: المصري القديم كان يتناول العدس والثوم والبصل بشكل كبير، لكونهم مصادر للطاقة، مشددا على ان المصري القديم كان يميل دائما لتناول أسماك البلطي والبوري.