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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

قصة شجاعة شاب مصري
قصة شجاعة شاب مصري في روما

أنقذت شجاعة شاب مصري فتاة إيطالية من موت محقق بعد أن التهمت النيران سيارتها. فيما أشادت الصحف الإيطالية ببطولة وشهامة هذا الشاب الذي تدخل في الوقت المناسب لانتشال الفتاة من وسط النيران بعد أن اصطدمت سيارتها بشجرة على أحد الطرق بمنطقة أمندولا منتصف الليل، فأضحت حبيسة داخل ألسنة النار.

شاهد الفيديو:

وبحسب “العربية نت” روى الشاب علاء الدين سليمان  تفاصيل ما جرى، قائلًا إنه بعد عودته لمنزله منتصف الليل سمع صوت ارتطام قويا في الخارج فحاول استطلاع الأمر ليجد سيارة ترتطم بشجرة بقوة كبيرة وينبعث منها دخان كثيف.

كما أضاف أنه سارع على الفور للمساعدة واكتشف أن السيارة مغلقة بإحكام وبداخلها فتاة سقطت على مقعد القيادة، مغشيًا عليها والدماء تسيل منها، مشيرًا إلى أنه حاول بكل قوة فتح الأبواب دون جدوى حتى فوجئ بالنيران تنشب وتكاد تصل إلى الفتاة.

فاضطر لتحطيم الزجاج وانتشال الصبية قبل لحظات من أن تصل النار لمقعدها وتتفحم السيارة بأكملها، ثم بعدها سارع إلى الاتصال بفرق الإسعاف التي وصلت سريعا ونقلت الفتاة إلى المستشفى، كذلك أوضح أنه بعد إدلائه بأقواله في مركز الشرطة، فوجئ بالصحف الإيطالية تتواصل معه وتجري معه مقابلات صحفية تشيد بشهامته وبطولته.

شاهد الفيديو:

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