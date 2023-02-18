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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نصف مليون جنيه سوداني.. شوبير يكشف مكافأة الهلال حال الفوز على الأهلي

صدى البلد

شارك الإعلامي الرياضي احمد شوبير منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “مجلس إدارة الهلال يجتمع باللاعبين ويرصد مكافأة نصف مليون جنيه سوداني لكل لاعب في حالة الفوز علي الأهلي”. 

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق منذ قليل ملعب الجوهرة الزرقاء استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي الكامل بينما يرتدي الهلال السوداني الطاقم الأزرق الكامل، فيما يرتدي الحارس الطاقم الليموني الكامل.

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