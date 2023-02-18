قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

قرّر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، التواجد في أسوان خلال وقت قليل لدعم بعثة الفريق الأحمر بعد الخسارة من الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بـ دوري أبطال أفريقيا.

ويقوم وفد من النادي يترأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ويرافقه الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، بزيارة مستشفى القلب في أسوان، وذلك بالتنسيق مع الدكتور مجدي يعقوب، المؤسس والرئيس الفخري لهذه المؤسسة، والتي تقوم بدورٍ كبير في علاج مرضى القلب، خاصةً من أهالي الصعيد.

عودة الأهلي من السودان

وقررت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مغادرة السودان في التاسعة من مساء اليوم، متوجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عقب مواجهة الهلال التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويستعد الأهلي مباشرة بعد لقاء الهلال، للمباراة المرتقبة أمام أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم ١٩ لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

خسارة الأهلي من الهلال

فاز الهلال السوداني على الأهلي 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل ماكابي ليليو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة إهدار ماكابي ليليو فرصة تسجل الهدف الثاني، بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب أفريقي متصدر الترتيب، ليحتل المركز الثاني خلفه .

على الجانب الأخر، خسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة، بعدما تأجلت مواجهته أمام القطن في الجولة الماضية بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب والتي حصل فيها على المركز الرابع.