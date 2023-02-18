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رئيس التحرير
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أخبار العالم

الفلسطينيون يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الإبراهيمي بالخليل

صدى البلد

أحيت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، والآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم /السبت/، ذكرى الإسراء والمعراج، في احتفال مركزي في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وأكد وزير الأوقاف حاتم البكري، أن الاهتمام بالمقدسات الإسلامية وحمايتها على رأس أولويات القيادة الفلسطينية، مُستنكرًا إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة عليها.

وأشار إلى أن المسجد الابراهيمي الشريف سيبقى مسجدا إسلاميا للمسلمين، وأن إجراءات الاحتلال بحقه لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني عن مواصلة التواجد والصلاة فيه.

بدوره، قال مدير مديرية أوقاف الخليل نضال الجعبري، إن الآلاف من شتى محافظات الوطن، ووفود إسلامية توافدوا إلى المسجد منذ ساعات الصباح، ما يدلل على تمسك المسلمين بمقدساتهم، ورفضهم لسياسة الاحتلال التي لا تحترم الأديان وأماكن العبادة.

وقال إن الخليل بمقدساتها ستبقى عصية على الانكسار، والحامية لحرمها الشريف، وأن مسلسل اعتداءات الاحتلال عليه لن ترهبها.

بدوره، أوضح مدير المسجد الابراهيمي الشريف غسان الرجبي، أن لهذا اليوم خصوصية لدى المسلمين، حيث يتوافد الآلاف لزيارة الحرم ويعمرون أروقته.

ودعت واعظة المسجد الابراهيمي هند الشرباتي، لضرورة الدفاع عن المقدسات وخاصة المسجد الاقصى والحرم الابراهيمي وتجسيد الوحدة الوطنية، مشددة على ضرورة زيارة الحرم الإبراهيمي الذي يتعرض لهجمة من قبل سلطات الاحتلال التي استولت على 63% من مساحته عقب مجزرة الحرم.

وتضمن إحياء ذكرى الإسراء والمعراج دروسًا وأناشيد ومدائح نبوية، وفقرات للأطفال، وجولات للوافدين من خارج الخليل في أروقة المسجد للتعرف عليها. 

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