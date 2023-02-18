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معهد المحاصيل الحقلية: مستهدف الوصول لـ4 ملايين فدان مزروعة بالقمح خلال 2023|فيديو

القمح
القمح

أكد  رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن  الرئيس السيسي يهتم بـ المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا .

 

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وقال  رضا محمد علي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "يتم العمل على توفير هامش ربح مرضي للمزارعين كي يقوموا  بالاستمرار في الزراعة".


وأضاف رضا محمد علي: "الرئيس السيسي وجه بسرعة الإعلان عن سعر توريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل".

 

وتابع  رضا محمد علي: "توفير  سعر ضمان للمحاصيل  الاستراتيجية  يستهدف ضمان توفير هامش ربح مرضٍ للمزارعين".

وأكمل رضا محمد علي: "المزارع هو الشريك الأساسي للدولة المصرية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية"، مضيفا: "من المستهدف الوصول لـ  4 ملايين فدان مساحة مزروعة من القمح في 2023 ".

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