معهد المحاصيل الحقلية: مستهدف الوصول لـ4 ملايين فدان مزروعة بالقمح خلال 2023|فيديو

أكد رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الرئيس السيسي يهتم بـ المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا .

وقال رضا محمد علي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "يتم العمل على توفير هامش ربح مرضي للمزارعين كي يقوموا بالاستمرار في الزراعة".



وأضاف رضا محمد علي: "الرئيس السيسي وجه بسرعة الإعلان عن سعر توريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل".

وتابع رضا محمد علي: "توفير سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية يستهدف ضمان توفير هامش ربح مرضٍ للمزارعين".

وأكمل رضا محمد علي: "المزارع هو الشريك الأساسي للدولة المصرية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية"، مضيفا: "من المستهدف الوصول لـ 4 ملايين فدان مساحة مزروعة من القمح في 2023 ".