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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مدفون حيّا 10 أيام تحت أنقاض زلزال تركيا وخرج ينطق بسؤال وحيد

الشاب التركي مصطفى
الشاب التركي مصطفى أفجي

خرج من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمّر بعد 11 يوما يسأل عن أمه، بهذا العنوان تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور لشاب تركي تم إنقاذه حيا من تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من 10 أيام ليفاجأ المنقذون بطلبه للاطمئنان على أسرته وأمه فقط.

ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست” تظهر مقاطع الفيديو والصور الشاب الذي دُفن حيا لأكثر من 10 أيام تحت أنقاض زلزال تركيا يسأل عن عائلته، ويلتقي بابنته المولودة للمرة الأولى، بعد أن يتم إنقاذه.

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وقال الناجي مصطفى أفجي صاحب الـ 33 عاما، بصوت خافت: "كيف حال والدتي والجميع؟"، واستكمل حديثه مع صديقه عبر الهاتف في لقطات شاركها على الإنترنت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

إنقاذ شاب بعد 11 يوما تحت الأنقاض

وتم إنقاذ مصطفى حيا من تحت أنقاض مستشفى خاص في مقاطعة هاتاي التركية ليلة الخميس - بعد أكثر من 260 ساعة قضاها تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال بقوة 7.8 درجة الذي دمر المنطقة في 6 فبراير، وأسفر عن مقتل أكثر من 43 ألف شخص في البلاد و سوريا.

ويظهر مصطفى منقولا ويحمله المسعفون بينما يرتدي دعامة للرقبة، ويبدو انه حديث الزواج وكان غاضبا من صديقه بينما يطلب منه الحديث أكثر عن حالة أقاربه وأحبائه.

وطلب منه الاستماع إليهم قائلا: “هل هرب الجميع ... حسنًا؟ اسمحوا لي أن أسمع أصواتهم لو للحظة”، لكن صديقه الناجي ظل يؤكد له أن الجميع بخير وهو يبكي ظنا منه أن مصطفى قد مات.

وتابع: “الجميع بخير. ... إنهم جميعًا في انتظارك. ... أنا قادم إليك، أنا أقود السيارة وقادم اليك.. أخي ، أنا قادم”.

ثم قبل مصطفى يد المنقذ وهو يمسك بهاتفه، وقال للمنقذ: “يسعدك الله ألف مرة”، وتم تصويره لاحقا بعد ذهابه إلى المستشفى وهو يلتقي بابنته الرضيعة “ألميل” لأول مرة بعد إنقاذها.

وتم العثور على الشاب مصطفى يوم الخميس مع رجل آخر ، محمد علي صقر أوجلو ، 26 عامًا، وفي حديثه لشبكة “سي إن إن” بعد عملية الإنقاذ غير العادية ، قال والد صقر أوجلو إن ابنه كان في المستشفى لإجراء فحص طبي عندما وقع الزلزال، لكن من غير الواضح سبب وجود مصطفى في المركز الطبي.

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