أمهات مصر المعيلات : يجب ردع قانون الأحوال الشخصية للطرف الظالم

أكدت نرمين أبو سالم مؤسس جروب أمهات مصر المعيلات، أنه من المفترض حين ينفصل الزوج والزوجة أن يكون الطلاق بهدوء وباحترام .

وقالت نرمين أبو سالم في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في غالبية المشاكل الأسرية التي تؤدي إلى طلاق لا يتم الجلوس والاتفاق على طريقة التعامل بعد الطلاق من أجل مصلحة الاطفال ".

وأضافت نرمين أبو سالم:" لابد أن يكون قانون الأحوال الشخصية حاسم ويقوم بردع الطرف الظالم في العلاقة الزوجية ".

وتابعت نرمين أبو سالم :" من الضروري القيام بزيادة نسبة الوعي بفكرة الزواج وكيفية تحمل المسؤولية وتحمل مسؤولية الأبناء".

وأكملت نرمين أبو سالم :" في حال التوصل إلى قرار الإنفصال بين أي زوجين ولا يوجد اتفاق بينهما لابد من تواجد قانون حاسم يردع الظالم ".