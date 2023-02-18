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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمهات مصر المعيلات : يجب ردع قانون الأحوال الشخصية للطرف الظالم

نرمين أبو سالم
نرمين أبو سالم

أكدت نرمين أبو سالم مؤسس جروب أمهات مصر المعيلات، أنه من المفترض حين ينفصل الزوج والزوجة أن يكون الطلاق بهدوء وباحترام .

 

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وقالت نرمين أبو سالم  في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  في غالبية المشاكل الأسرية التي تؤدي إلى طلاق لا يتم الجلوس والاتفاق على طريقة التعامل بعد الطلاق من أجل مصلحة الاطفال ".

وأضافت نرمين أبو سالم:"  لابد أن يكون قانون  الأحوال الشخصية حاسم  ويقوم بردع   الطرف الظالم في العلاقة الزوجية ".

وتابعت نرمين أبو سالم :" من  الضروري  القيام  بزيادة نسبة الوعي  بفكرة الزواج وكيفية تحمل المسؤولية وتحمل مسؤولية الأبناء".

وأكملت نرمين أبو سالم :" في حال التوصل إلى قرار  الإنفصال بين أي زوجين ولا يوجد اتفاق بينهما لابد من تواجد قانون حاسم يردع الظالم ".

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