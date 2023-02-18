وزير الخارجية التونسي يدعو لإنشاء حوكمة عالمية أكثر عدلا وشمولا واستدامة

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، إلى إنشاء حوكمة عالمية أكثر عدلا وشمولا واستدامة تتماشى مع التطور الإنساني وتستجيب لتحديات المرحلة.

جاء ذلك في كلمة نبيل عمّار، بمناسبة أعمال القمة السنوية للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول موضوع "الحوكمة السياسية والمالية على الصعيد العالمي" وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم /السبت/.

كما دعا عمار إلى تمكين الدول النامية من حرية رسم سياساتها الوطنية لتمكينها من اللحاق بركب الدول المتقدمة، و لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها تجاه شعوبها.

وأشار إلى أن ندرة التمويل على الرغم من توفره الهائل في العالم يثير التساؤل حول حقيقة الالتزام الدولي بنظام مالي عالمي ناجح يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول النامية وتطلعها للانتعاش الاقتصادي.