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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتفقد عدد من المنشآت التعليمية| وفد برلماني يزور محافظتي كفرالشيخ والبحيرة.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يتوجه اليوم الأحد وفد برلماني من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، في زيارة ميدانية، لمحافظتي كفرالشيخ والبحيرة، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لزيارة عدد من المنشآت التعليمية بكلتا المحافظتين.

وتبدأ الزيارة اليوم الأحد بلقاء مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالوقوف على آخر تطورات العملية التعليمية في المحافظة، والتعرف على مستجدات المشروعات التعليمية على مستوى المحافظة.

كما يتضمن برنامج الزيارة، تفقد عددا من المنشآت التابعة لجامعة كفر الشيخ، للتعرف على أبرز الإنجازات، ولمتابعة أيضا أية مشكلات تواجه الجامعة في استكمال دورها العلمي والتنموي بالمحافظة.

كما يتضمن برنامج الزيارة الميدانية للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفقد المدرسة الدولية الحكومية، مدرسة"STEM"، والمدرسة الفكرية.

وفي جولتها بمحافظة البحيرة، تتفقد لجنة التعليم بالبرلمان، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية العسكرية بنين، مدرسة أبو حمص الثانوية المشتركة، وجامعة دمنهور بدمنهور.

وتختم اللجنة زيارتها يوم الأربعاء المقبل، بزيارة المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية، وجامعة دمنهور فرع النوبارية.

من جانبه أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الزيارة الميدانية تأتي في إطار حرص اللجنة على متابعة ما يدور في العملية التعليمية على أرض الواقع، للتعرف على أي اشكاليات تؤثر على استكمال المسيرة التعليمية، وللمشاركة في وضع الحلول التي من شأنها تحسين أوضاع التعليم قبل الجامعي والجامعي في مصر.

زيارة ميدانية كفر الشيخ البحيرة المنشأت التعليمية وفد برلماني

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