قبل انطلاق بطولة الأندية رجال|قمر يستقبل رئيس الاتحاد العربي للطائرة بمطار القاهرة

استقبل المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي اللعبة، في مطار القاهرة منذ قليل، رئيس الاتحاد العربي لكرة الطائرة الدكتور عبدالهادي الشبيب الذي حضر لمصر لحضور البطولة العربية للأندية رجال في نسختها الـ 41، والتي ستقام على صالة استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبل.

من المقرر أن تقام غدا في تمام الساعة السابعة مساء، الاجتماع الفني للبطولة بحضور اللجنة المنظمة و مندوبو الدول المشاركة و الاتحاد العربي لإبلاغ الفرق بتعليمات البطولة.

ونجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.

مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

المجموعة الأولى

الأهلى القطري - أهلى طرابلس الليبي - الصداقة الفلسطيني - مصافي الشمال العراقي.

المجموعة الثانية

الوكرة القطري - بني ياس الإماراتي - الكويت الكويتي - السويحلي الليبي.

المجموعة الثالثة

خيبل المهرة اليمني - القوات الفلسطيني - السيب العماني – الزمالك المصري.

المجموعة الرابعة

النصر البحريني - كاظمة الكويتي - الميناء اليمني - الأهلي المصري.