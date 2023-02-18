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رئيس التحرير
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برلمان

«سياحة النواب» تتفقد متحف شرم الشيخ.. وتحتفي بعظمة العرض وقيمة المقتنيات

صدى البلد

تفقد وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم السبت، متحف شرم الشيخ.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لمحافظة جنوب سيناء لبحث آليات تعزيز التدفق السياحي.

حضر الجولة إلهام فودة مدير الاتصال السياسي بوزارة السياحة، ماريان سعيد مدير المتحف، وشاهندة عبدالقادر مدير المكتب الفني للمتحف، وحسين حسين مدير مكتب السياحة بشرم الشيخ.

تفقد الوفد قاعات المتحف الثلاث واستمع لعرض تفصيلي عن مقتنيات المتحف وتاريخ العصور المختلفة التي يشملها.

وتساءلت النائبة نورا علي، عن توقيتات العمل ومعدلات الزيارة وأسعار التذاكر، حيث أجابت مدير المتحف بأن عدد الزيارات حاليًا تصل إلى 100 زيارة يوميًا بأسعار تذاكر تقدر ب200 للأجانب و40 جنيه للمصريين.

وجهت النائبة نورا علي وأعضاء الوفد تحية شكر وتقدير للقائمين على إدارة هذا الصرح الوطني العالمي المبهر الذي يبرز عظمة تراثنا الحضاري.

محافظة جنوب سيناء وزارة السياحة مجلس النواب جنوب سيناء شرم الشيخ

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