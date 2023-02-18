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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد الباز يدعو المثقفين والمفكرين لتقييم التجربة المصرية بإنصاف |فيديو

محمد الباز
محمد الباز

أكد الإعلامي محمد الباز أن هناك اتجاهًا يتبنى فكرة أن الحكومة المصرية لم تنجز أي شيء حتى الآن في مصر منذ عام 2013 وهناك نوع من أنوع التضليل الكامل للشعب المصري، الأمر الذى أدي لاستيائه ودهشته وجعله يفكر في هذه الدعوة لكل المفكرين والمثقفين والسياسيين والكاتبين والنخبة المصرية.


وطالب محمد الباز من خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" كل النخبة المصرية من المفكرين والمثقفين والسياسيين بأن يقوموا بالكتابة عن التجربة المصرية والكتابة عنها بما فيها من مميزات وعيوب وإيجابيات وسلبيات، وبما تحقق وبما لم يتحقق، متابعًا أن العمل السياسي عمل خاضع للتجربة دائمًا في أي مكان في العالم، وأنه من الطبيعي تحقيق نجاحات بنسب معينة في هذا الأمر أو بنسب أقل في أشياء أخرى في التجارب السياسية أمر طبيعي ومقبول.

 

 

لابد من التقييم بإنصاف

 

وأشار محمد الباز إلى أنه مش من الطبيعي إن المعارضين للدولة ينظروا بمنظور سوداوي للغاية هكذا في إيجابيات وفي سلبيات في أي تجربة والعكس صحيح للمؤيدين مثلنا بالتأكيد ليس كل الأمور بها إيجابيات ومش كله أبيض بس أكيد في سلبيات وده شيء طبيعي، معلقًا: “أهم شيء هو الإنصاف ولابد منه”.

محمد الباز مصر للشعب المصري السياسيين المثقفين النهار المعارضين للدولة

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