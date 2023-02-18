هلع في باريس|رجل يتخلص من حياته وسط الجماهير بمنطقة لاديفونس التجارية.. شاهد

أقدم رجل علي التخلص من حياته بمركز للتسوق بمنطقة لاديفونس التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الهلع وسط الجماهير.

وقال وزير الداخلية إن هناك عملية أمنية واسعة تجري في المكان وهرول عدد كبير من الأشخاص في المنطقة.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر: "تجري عملية للشرطة في لاديفونس.. طلبت من مدير الشرطة الذهاب إلى هناك".

وذكر موقع قناة "بي أف إم تي في" الفرنسية أن حركة جماهيرية كبيرة حدثت في مركز للتسوق في لاديفونس، بعد ما أقدم رجل على التخلص من حياته قفزًا من بناية المركز، في حين نفى مصدر للقناة أن يكون هناك إطلاق نار في الموقع.