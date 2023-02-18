أسوان يستفز الأهلي قبل مواجهته بالدوري المصري

استفز الحساب الرسمي لنادي أسوان، نظيره الأهلي، قبل ملاقاة الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أسوان عبر فيسبوك قائلاً: “بدأ التوتر يسيطر لدى البعض، وضربات القلب تسرع لمجرد العلم، بأنه سيُلاقي تمساح النيل”، مرفقاً صورة للنسر على فم التمساح، وهو مايتواجد على شعار الأهلي.

الأهلي يخسر أمام الهلال

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تعرض للهزيمة بهدف مقابل لاشئ، أمام الهلال السوداني، في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد “الجوهرة الزرقاء”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.