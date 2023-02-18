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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتوعد بالرد على هولندا بعد طرد دبلوماسييها

روسيا تتوعد بالرد
روسيا تتوعد بالرد على هولندا بعد طرد دبلوماسييها

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو سترد على قرار هولندا خفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها وطرد عدد من الدبلوماسيين الروس.

وقالت الوزارة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما ذكر الجانب الروسي من قبل، روسيا سترد ردًا مناسبًا".

وكانت هولندا أعلنت اليوم، إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام، وطرد 10 دبلوماسيين روس.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، لهيئة الإذاعة الهولندية إن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف هوكسترا: "هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على حوالي 10 موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة".

وأرجع سبب هذا القرار نظرًا لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين"، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من يوم الاثنين سيتم إغلاق القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورج.

وبحسب الوزير، فإن روسيا تؤخر إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الهولنديين.

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