بالصور.. حسن الرداد ومحمد فودة ودينا فؤاد في عزاء والد إيناس كامل

حرص عدد من نجوم الفن والاعلام على تقديم واجب العزاء للفنانة إيناس كامل، فى وفاة والدها، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.



وكان على رأس الحضور، الإعلامي والكاتب محمد فودة، ونجله ماهر، والنجمة دينا فؤاد، والنجم حسن الرداد، وعزوز عادل، والمخرج أحمد نور.



ورحل عن عالمنا محمد سعيد كامل، والد الفنانة إيناس كامل، يوم الخميس الماضي؛ بعد معاناة مع المرض، وشُيِّعَ جثمانه من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.



من جهة أخرى، تشارك إيناس كامل في مسلسل "الأصلي" الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، ومنصة “واتش ات”، وتجسد دور "محامية" وهي شقيقة فاطمة الأصلي خلال أحداث العمل.

والعمل من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

عزاء والد الفنانة إيناس كامل

عزاء والد الفنانة إيناس كامل

عزاء والد الفنانة إيناس كامل

عزاء والد الفنانة إيناس كامل

عزاء والد الفنانة إيناس كامل

عزاء والد الفنانة إيناس كامل