شاورما وكبة.. مواطن ينصب على عامل دليفري ويتهرب من دفع 550 جنيها

تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الخاصة بمحافظة دمياط، استغاثة من أحد عمال الدليفيري في مطعم بدمياط الجديدة، يستغيث من أحد العملاء اتصل بالمطعم وطلب أورد بعبارة عن 5 شاورما و5 أطباق كبة، بإجمالي 550 جنيها، ولكنه لم يدفع قيمة الأوردر.

جاء في البوست المنتشر عبر صفحات فيس بوك: إلى السيد . م. ا. القاطن بدمياط الجديدة - وذكر عنوانه كاملا - أتمني أن تدفع قيمة الأوردر لأن العامل غلبان واتخصم من راتبه قيمته، من قبل إدارة المطعم الذي يعمل به".

توجه عامل الدليفري إلى محامي لتقديم بلاغ ضد العميل واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وروى تفاصيل الواقعة قائلا إنه توجه لعنوان العميل بالأوردر بعد إبلاغه من إدارة المطعم، ونزل العميل من شقته إلى مدخل العمارة وأخذ الأوردر وقال للعامل إنه سوف يطلع الشقة ويحضر الحساب، ولكنه تركه ولم يحضر له قيمة تكن الأوردر، وحاول العامل معه كثيرا إلا أنه لم يحصل على شيء.