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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تسبب الوفاة .. 5 علامات تكشف الإصابة بأمراض القلب التاجية

تسبب الوفاة .. 5
تسبب الوفاة .. 5 علامات تكشف الإصابة بأمراض القلب التاجية

تعد  أمراض القلب التاجية من أكثر أسباب الوفاة فى العالم شيوعا  في جميع أنحاء العالم ويساعد الاكتشاف المبكر لها فى تجنب المخاطر.

ووفقا لموقع “NHS” يُطلق على أمراض القلب التاجية في بعض الأحيان اسم مرض القلب الإقفاري أو مرض الشريان التاجي.

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أعراض أمراض القلب التاجية (CHD)


نرصد لكم أهم الأعراض الرئيسية التى تساعد فى اكتشاف أمراض القلب التاجية، وهى:

ألم في الصدر (ذبحة صدرية).
ضيق في التنفس
ألم في جميع أنحاء الجسم
شعور بالاغماء
الشعور بالغثيان.


ولكن ليس كل شخص يعاني من نفس الأعراض عند معاناته من أمراض القلب التاجية وفي حالات قليلة لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض قبل تشخيص  أمراض القلب التاجية من خلال الفحوصات.

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