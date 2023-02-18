الشمس السبب.. تعليق غريب من كريم شحاتة على هدف الهلال في مرمى الشناوي

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن محمد الشناوي يتحمل هدف الهلال السوداني في شباكه، ولكن هناك أسبابًا منها أن الشمس كانت في وجهه قبل لعب الكرة الثابتة.

وقال “كريم” في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد الشناوي ظهر بشكل جيد أمام الهلال السوداني، وتصدى للعديد من الكرات الصعبة وأيضًا لركلة جزاء".

وكان قد قرّر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، التواجد في أسوان خلال وقت قليل لدعم بعثة الفريق الأحمر بعد الخسارة من الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بـ دوري أبطال أفريقيا.

ويقوم وفد من النادي يترأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ويرافقه الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، بزيارة مستشفى القلب في أسوان، وذلك بالتنسيق مع الدكتور مجدي يعقوب، المؤسس والرئيس الفخري لهذه المؤسسة، والتي تقوم بدورٍ كبير في علاج مرضى القلب، خاصةً من أهالي الصعيد.

عودة الأهلي من السودان

وقررت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مغادرة السودان في التاسعة من مساء اليوم، متوجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عقب مواجهة الهلال اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويستعد الأهلي مباشرة بعد لقاء الهلال، للمباراة المرتقبة أمام أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19 لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.