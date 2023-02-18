عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشمس السبب.. تعليق غريب من كريم شحاتة على هدف الهلال في مرمى الشناوي

الشناوي
الشناوي

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن محمد الشناوي يتحمل هدف الهلال السوداني في شباكه، ولكن هناك أسبابًا منها أن الشمس كانت في وجهه قبل لعب الكرة الثابتة.

وقال “كريم” في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد الشناوي ظهر بشكل جيد أمام الهلال السوداني، وتصدى للعديد من الكرات الصعبة وأيضًا لركلة جزاء".
وكان قد قرّر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، التواجد في أسوان خلال وقت قليل لدعم بعثة الفريق الأحمر بعد الخسارة من الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بـ دوري أبطال أفريقيا.

ويقوم وفد من النادي يترأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ويرافقه الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، بزيارة مستشفى القلب في أسوان، وذلك بالتنسيق مع الدكتور مجدي يعقوب، المؤسس والرئيس الفخري لهذه المؤسسة، والتي تقوم بدورٍ كبير في علاج مرضى القلب، خاصةً من أهالي الصعيد.

عودة الأهلي من السودان

وقررت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مغادرة السودان في التاسعة من مساء اليوم، متوجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عقب مواجهة الهلال اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويستعد الأهلي مباشرة بعد لقاء الهلال، للمباراة المرتقبة أمام أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19 لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

ترشيحاتنا

بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

عبد المنصف يوجه نصيحة خاصة لـ الشناوي بعد خطأ مباراة الهلال

بره القايمة | تعليق مثير من كريم حسن شحاتة بسبب أداء الزمالك

تطور عاجل في قضية قيد لاعبي الزمالك

قرار عاجل من لجنة التظلمات حول قضية قيد صفقات الزمالك الجديدة

ميدخلش في حارس دولي|ميدو عن هدف الهلال بمرمى الأهلي: الشناوي واقف غلط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التذكرة بـ 20 جنيه .. ازدهار مشروع سينما الشعب بالمحافظات

تنهي حياتك .. جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات الغازية يوميًا

تصيبك بالفطريات والتهابات جلدية .. ملابس لا ترتديها مرتين دون غسلها

«القاتل المقنّع»|منها حرقة المعدة.. تعرف على الأعراض المبكرة لسرطان المبيض

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ