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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخليه يتعلم .. تعليق قوي من ميدو بعد فوز الهلال على الأهلي

ميدو
ميدو

علق أحمد حسام ميدو، على خسارة الأهلي من الهلال السوداني بهدف دون رد في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خسارة الأهلي أمام الهلال ليست نهاية العالم كما يصورها البعض، وإنما خسارة بها العديد من الفوائد التي تجعل الأهلي يتعلم" 


وأضاف: "الأهلي كان لابد أن يكون ذكيا في إبعاد اللاعبين عن الصراعات البدنية والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء على حدود منطقة الجزاء خاصة أن اللاعبين السودانيين أقوياء بدنيا جدا" 


واختتم: "مشوار الأهلي في دوري الأبطال لا يزال طويلا، ولكن مباراة صنداونز المقبلة بالنسبة للأهلي هي مباراة عنق زجاجة، وإذا أردت التأهل عليك أن تفوز على صنداونز الذي حقق فوزين من أصل مباراتين، ولا تتعادل معه".

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