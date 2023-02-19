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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشرى سارة.. هواتف الفئة المتوسطة تضم كاميرات بدقة 200 ميجا بيكسل

هواتف الفئة المتوسطة
هواتف الفئة المتوسطة تضم كاميرات بدقة 200 ميجا بيكسل

تتمتع هواتف الفئة الرائدة “فلاجشيب” بقدرات وإمكانات فائقة على كل المستويات بدءا من المعالج والشاشة والكاميرا وغيرها، ومؤخرا حصلت عدد من هذه الهواتف على كاميرا فائقة بدقة 200 ميجا بيكسل مثل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الذي جاء بمستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل. 

وعلى الجانب الآخر فإن هواتف الفئة المتوسطة تحصل دائما على قدرات أقل مقارنة بالهواتف الرائدة، ولكن مع إعلان شركة MediaTek ميديا تيك التايوانية عن مجموعة معالجاتها الجديدة من سلسلة Dimensity 7000 المخصصة للفئة المتوسطة، فإن المعالجات يمكنها أن تدعم كاميرات دقة 200 ميجابكسل، حيث تتميز المعالجات بأداء ألعاب أسرع ، وتصوير أفضل ، مع تحسين الذكاء الاصطناعي. 

وبحسب موقع Android Central فإن معالجات  Dimensity 7200 يمكنها توفير إمكانات تصوير تبلغ 200 ميجابكسل للهواتف الذكية، ما تستخدم المعالجات تقنية TSMC 4nm مشابهة لمجموعة شرائح Dimensity 9200 الرائدة وتعد بميزات تصوير AI ، وسرعات 5G محسّنة ، وعمر بطارية ممتد. 

 

وتم تصميم معالجات Dimensity 7200 على نواة Arm Cortex-A715 القوية بسرعات ساعة تصل إلى 2.8 جيجا هرتز مقترنة بستة أنوية Cortex-A510، ويتم دعمها أيضًا بواسطة وحدة معالجة AI (APU) التابعة لشركة ميديا تيك. 

 

وتأتي أحدث مجموعة شرائح MediaTek مزودة بقدرة تشغيل فيديو SDR-to-HDR تعتمد على AI، كما يمكن للمعالجات أيضًا دعم الهواتف المزودة بشاشات جودة  +Full HD ، مع معدل تحديث  144 هرتز في الثانية، مع أحدث المعايير مثل HDR10 + و CUVA HDR و Dolby HDR.

 

 

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