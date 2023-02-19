أخبار التعليم |فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب ألسن عين شمس.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لتمويل المشاريع في عدة مجالات.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن فتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023، وذلك لتمويل المشاريع في المجالات الخاصة بإدارة المياه ، وأنظمة الزراعة ، وسلسلة القيمة الغذائية الزراعية ،ومعالجة تحديات العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء.

اليوم..فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب ألسن عين شمس

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقدم للالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول غدا الاحد الموافق 19 فبراير حتي الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.

تبدأ اليوم...جامعة القاهرة تنظم مسابقة لحفظ الأحاديث النووية و900 جنية المستوى الأول

أعلنت الإدارة العامة لرعاية للشباب بجامعة القاهرة ، عن إقامة المسابقة العامة لحفظ الأحاديث النووية وشروحها

على مستوى الجامعة ، وذلك خلال الفتره 19 فبراير حتى يوم 22 من نفس الشهر للعام الجامعى 2022-2023.

اليوم.. آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الترم الأول بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن آخر موعد لغلق باب الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان اخر موعد للتقدم للالتماس اليوم الأحد الموافق 19 فبراير.