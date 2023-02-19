عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب ألسن عين شمس.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لتمويل المشاريع في عدة مجالات.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن فتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023، وذلك لتمويل المشاريع في المجالات الخاصة بإدارة المياه ، وأنظمة الزراعة ، وسلسلة القيمة الغذائية الزراعية ،ومعالجة تحديات العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء.

اليوم..فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب ألسن عين شمس

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقدم للالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول غدا الاحد الموافق 19 فبراير حتي الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.

 

تبدأ اليوم...جامعة القاهرة تنظم مسابقة لحفظ الأحاديث النووية و900 جنية المستوى الأول

أعلنت الإدارة العامة لرعاية للشباب بجامعة القاهرة ، عن إقامة المسابقة العامة لحفظ الأحاديث النووية وشروحها
على مستوى الجامعة ، وذلك خلال الفتره 19 فبراير حتى يوم 22 من نفس الشهر للعام الجامعى 2022-2023.

اليوم.. آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الترم الأول بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن آخر موعد لغلق باب الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان اخر موعد للتقدم  للالتماس اليوم الأحد الموافق 19 فبراير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لا رجعة فيه.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

قرار عاجل ومفاجئ لكولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

بعد تراجعه 163 قرشًا.. مفاجأة قوية تنتظر الجنيه مقابل الدولار هذا التوقيت

تسونامي جديد.. فاروق الباز يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل: البحر الأحمر يتحرك|فيديو

أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 19 فبراير 2023

ترشيحاتنا

الزلزال حرك المنازل.. 9 بنايات غرقت في نهر العاصي بتركيا

عبدالمنعم اتضرب.. بالتفاصيل أسباب خناقة الشناوي مع الجهاز الفني للهلال السوداني

ثورة غضب في الزمالك بعد تسريب عقد لاعب وتصرف عاجل من الإدارة

البحوث الفلكية: 3500 هزة ارتدادية حدثت بتركيا بعد الزلزال المدمر حتي الآن

تنازل عن الحق المدني.. مفاجآت في قضية مشرفة عمال بورسعيد تغير مسارها

الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن تداول القطن .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثار دهشة وحيرة الأطباء.. ولادة طفلة بذيل في البرازيل| صور

الكسل هو السبب.. وفاة أكثر من 10 آلاف شخص في أوروبا سنويا

إشارات سرية في البلاط الملكي.. الكشف عن أسرار كاميلا وزوجها تشارلز

طالب بريطاني ينهي حياة معلمته لسبب غريب

فيديو

قطر تعرض شراء نادي مانشستر يونايتد بـ 5 مليارات دولار.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

260 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. لحظة عودة أب من الموت ولقائه بابنته المولودة

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ