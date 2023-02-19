حكم سابق: ليس من حق لجنة الحكام منع نشر محادثات غرفة الفيديو

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أن لجنة الحكام كان عليها الإدلاء بتصريحات رسمية سواء بالسلب أو الإيجاب لوسائل الإعلام بدلًا من التصريحات بشكل غير رسمي.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "قرار لجنة الحكام بعدم نشر محادثات غرفة الفيديو ليس من حقهم، خاصةً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد على نشر المحادثات".

وأضاف الحكم الدولي السابق: "مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام السابق، كان يتعامل بشفافية في نشر الفيديوهات حتى وإن لم تكن كاملة، ولكن ليس من حق الاتحاد في يوم وليلة منع هذا الأمر".

وقال عبدالفتاح: "على لجنة التحكيم شرح للجماهير القرارات سواء خطأ أو على صواب، وأبسط مثال مباراة الزمالك وسموحة الأخيرة تحت قيادة إبراهيم نور الدين.. لا بد من مصارحة الجماهير".

واختتم: "تصرف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أمام الهلال السوداني، يستحق عليه الطرد ومعه أيضًا طبيب الفريق السوداني بعد الاشتباك".