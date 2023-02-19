حبس شخص نفذ 8 وقائع سرقة داخل المساكن بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب ٨ وقائع سرقة من داخل المساكن بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف عدة وقائع سرقة لعدد من المساكن بحلوان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات المتنوعة.

حيث تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب عدد 8 وقائع سرقة من داخل المساكن بدائرة قسم شرطة حلوان ، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى أحد الأشخاص "عميل سيىء النية" مقيم بدائرة القسم .